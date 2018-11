Tierische Attraktionen : Rostock erneut zum besten europäischen Tierpark gekürt

Die Millionen-Investitionen im Rostocker Zoo der vergangenen Jahre tragen Früchte. Erneut landete der größte Tierpark MV im internationalen Zoo-Ranking ganz vorne.

von Joachim Mangler

06. November 2018, 12:39 Uhr

Rostocks Tierpark darf sich weiter bester europäischer Zoo nennen. Als beste Einrichtung in der Größenordnung mit jährlich 500 000 bis zu einer Million Besucher hätten die Rostocker ihre Spitzenposition sogar um zehn Punkte ausbauen können, sagte der britische Zooexperte und Ausrichter des Wettbewerbs, Anthony Sheridan, am Dienstag in Rostock. Diese Auszeichnung hatte der Zoo bereits 2015 erhalten.

Sheridan hob die Artenschutzprojekte bei den Baumkängurus, den Pinguinen und Gibbons ebenso hervor wie Investitionen in die Zwergflusspferd-Anlage oder das Hausmaus-Haus. 2015 hatte der Zoo vor allem mit seinen grünen Parkanlagen, dem 2012 eröffneten Darwineum, den Bildungsangeboten und Forschungskooperationen gepunktet.

Sheridan legt den Angaben zufolge alle zwei bis drei Jahre seine Untersuchungen vor. Sie gelten als die größte und wichtigste Bewertung für die europäischen Zoos. Wie Rostocks Zoodirektor Udo Nagel sagte, ermöglicht Sheridan den Zoos mit seiner unabhängigen und kritischen Einschätzung eine wertvolle Einordnung ihrer Stärken, Schwächen und Entwicklungspotenziale.

Im Ranking der Zoos bis zu einer Million Besucher landeten die Tierparks von Antwerpen und Münster hinter Rostock. Bei den Zoos mit mehr als einer Million Besuchern erhielt der Wiener Tiergarten Schönbrunn zum fünften Mal in Folge die beste Bewertung.