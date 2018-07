Großbrand in Rostock : Riesiges Getreidefeld steht in Flammen

In Rostock kämpft die Feuerwehr gegen einen Feldbrand.

von Polizei

03. Juli 2018, 20:09 Uhr

Gegen 18:45 Uhr wurde der Brand eines Getreidefeldes angrenzend an den Ortsteil Riekdahl gemeldet. Das Feld brennt in voller Ausdehnung.

Der starke Qualm zieht aufgrund der Windrichtung derzeit in die Wohngebiete Riekdahl und Kösterbeck. Den Anwohnern wird empfohlen, die Fenster geschlossen zu halten.

Im Bereich Riekdahl, Tessiner Straße, Verbindungsweg kann es zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Personen sind nach ersten Erkenntnissen nicht verletzt worden bzw. in unmittelbarer Gefahr.

