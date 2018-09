Groß Lüsewitz : Richtfest für Kartoffelhalle

Belegschaft des Bundesforschungsinstituts für Kulturpflanzen freut sich auf den Neubau, der als Ersatz für die 2016 abgebrannte Halle dient.

20. September 2018

„Weder Sturm noch Widrigkeit“ wünscht Reik Kriese vom Stahl- und Anlagenbau der neuen Kartoffelhalle des Julius Kühn-Instituts (JKI) in seinem Richtspruch. Am 7. Juni 2016 ist die ehemalige Halle aufgrund eines technischen Defekts vollkommen abgebrannt. „Es wird keine wesentlichen Unterschiede zur alten Halle geben“, sagt Institutsleiter Dr. Peter Wehling. Sie wird ebenfalls aus drei Teilen bestehen: ein Hallenbereich für die Maschinen, eine Werkstatt und ein Kühllager für die Kartoffeln. „Aber diesmal werden zwei Brandschutztüren die drei Bereiche voneinander trennen, nicht nur eine“, weiß Wissenschaftlerin Dr. Brigitte Ruge-Wehling.

Die Kartoffelhalle gehört zum Institut für Züchtungsforschung an landwirtschaftlichen Kulturen. „Schon in der DDR wurden hier Kartoffeln angebaut. Das ist ein Traditionsstandort für Kartoffeln“, sagt Ruge-Wehling.

Dr. Thilo Hammann und seine Kollegen forschen an der Krautfäuleresistenz von Kartoffeln. Indem sie die ungenießbaren, aber gegen die größte Kartoffelkrankheit immunen, wilden Kartoffeln mit Speisekartoffeln kreuzen, wollen sie schmackhafte, optisch ansprechende und resistente Kartoffeln züchten. Die entwickelten Kulturen werden eingefroren und im nächsten Jahr wieder gekreuzt.

„Der Brand war eine ziemliche Katastrophe für uns“, sagt Hammann. Vor allem Geräte wie Traktoren, Pflanzenschutzspritzen und Erntemaschinen fehlten dem gesamten Institut am Standort Groß Lüsewitz. Nur aufgrund der „umwerfenden und spontanen Hilfestellung der Nachbarn“, wie dem privaten Kartoffelzüchter Norika und dem Forschungsunternehmen NPZ Innovation (Norddeutsche Pflanzenzucht), konnte das Institut so lange ohne Kartoffelhalle auskommen, bedankt sich der Institutsleiter in seiner Rede zum Richtfest. Bei den Nachbarn durften sie beispielsweise Kartoffeln lagern und Maschinen ausleihen.