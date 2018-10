Rostock : Rechtsradikale Parolen gerufen

Außerdem hörten die zehn Personen Rechtsrock und störten damit die Anwohner.

von svz.de

10. Oktober 2018, 06:28 Uhr

Eine Gruppe von zehn Menschen hat Dienstagabendes in der Warnowallee in Rostock laut Rechtsrock gehört und außerdem mehrfach verfassungsfeindliche Parolen gerufen. Die Polizei habe daraufhin die Personalien der Beteiligten aufgenommen, teilten die Beamten am Mittwoch mit. Auf den Vorfall seien sie aufmerksam geworden, weil sich Anwohner beschwert hätten.

Der 27 Jahre alte Haupttatverdächtige sei außerdem mit mehr als zwei Promille ins Polizeirevier Lichtenhagen gebracht worden. Die Polizei ermittelt wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Darunter fällt auch das Rufen verfassungsfeindlicher Parolen.