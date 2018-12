Raub in Rostocker Innenstadt

von svz.de

27. Dezember 2018, 06:28 Uhr

Am 26.12.2018 kam es gegen 21:10 Uhr in der Rostocker Innenstadt zu einer Raubstraftat, in deren Verlauf ein Mobiltelefon der Marke Nokia erbeutet wurde.

Nach Angaben des Geschädigten befand sich dieser zur benannten Zeit in der Fischerstraße, als er plötzlich von hinten attackiert worden sei. Unter Anwendung von Gewalt sei ihm im Anschluss ein Mobiltelefon der Marke NOKIA aus der Manteltasche entwendet worden. Als ein Zeuge auf die Straftat aufmerksam wurde und einschritt, ließ der Tatverdächtige von seinem Opfer ab und flüchtete mit einem Mountainbike in Richtung Strandstraße. Der Geschädigte erlitt keine Verletzungen.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

- kurze, blonde Haare

- scheinbares Alter: 25-30 Jahre

- bekleidet mit einer schwarzen Jacke

- deutsche Aussprache

- ungepflegtes Äußeres

- unterwegs mit einem Mountainbike mit aktiver Beleuchtung Weitere Angaben zur Personenbeschreibung konnten die Zeugen nicht machen.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer kann sachdienliche Hinweise zum geschilderten Sachverhalt geben? Hinweise nimmt das Polizeihauptrevier in Rostock-Reutershagen unter der Telefonnummer 0381-4916 0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.