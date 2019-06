Gigantische Bühne, spektakuläre Lichtshow: Knapp 30.000 Besucher erleben die Kultrocker live im Ostseestadion. Auch Sophia Thomalla wurde gesichtet.

Feuer frei für Rammstein: Was sich schon nach den ersten Konzerten der Stadiontour der Brachial-Rocker herumversprochen hatte, brannte sich heute beim siebten Auftritt ihrer Europa-Tournee im Rostocker Ostseestadion auch bei den knapp 30.000 Nordlichtern quasi ein. Nach dem Tourauftakt in Gelsenkirchen, Bern, München. Barcelona, Dresden. Fast eine Million Fans werden Rammstein bei 30 Konzerten auf ihrer Tour durch Europa erleben.

Die Trackliste aus dem Ostseestadion 1. Was ich liebe

2. Links 2-3-4

3. Sex

4. Tattoo

5. Sehnsucht

6. Zeig dich

7. Mein Herz brennt

8. Puppe

9. Heirate mich

10. Diamant

11. Deutschland (Rmx by Richard Z. Kruse)

12. Deutschland

13. Radio

14. Mein Teil

15. Du hast

16. Sonne

17. Ohne dich

Heute also Rostock: Eine gigantische Bühne – eigentlich sind es zwei baugleiche, die jeweils im Wechsel aufgebaut werden. Die hier stehende ist Anfang der Woche aus München gekommen.

Spektakel aus Feuer und Licht

Eine wahnsinnige Pyroshow und eine große Portion Selbstironie. Es kracht, brennt und lodert, aus vier Boxentürmen stieben Blitze, Feuerfontänen, Lichtstrahlen. Ökologischen Fußabdruck? Nicht fragen. Ein gigantisches Spektakel aus Feuer und Licht kombiniert mit einem noch gigantischeren Sound, der das Stadion zum Beben bringt. Brillant ausgesteuert.

Diese Show, eingeläutet von einem massiven Medienrummel, übertrifft alle bisherigen Rammstein-Auftritte. Alles ist noch größer, noch lauter, noch feuriger, noch durchkomponierter, noch wahnsinniger. Die Band, deren abgründige Kunst längst aus der Pfui-Ecke befreit und zum Lieblingsthema vieler Feuilletonisten avanciert ist, bricht alle Rekorde.

Jeder Song mit eigenen Spezialeffekten

Rekordverdächtig ist nun auch die passende Live-Show zum neuen Album, die genau um 20.30 Uhr mit Feuer und Fanfaren startet und bei der jedes Lied eigene Spezialeffekte erhält. Mal leuchtet die gewaltige, himmelwärts strebende Bühnenkonstruktion giftgrün, dann zerschneiden weiße Lichtstrahlen den Nachthimmel, später wirken Bühne und Band wie in Blut getaucht, dann lodern Feuerfontänen auf, deren Hitze bis auf die Tribünen wallt.

Während Till Lindemann, Sänger, Pyrobarde und Zeremonienmeister, in seinem reptiloiden, feuerfesten Anzug das „rrrrr“ rollt, spielen auch die anderen fünf Rammsteiner die Rolle, die ihnen zugedacht ist: Christian „Flake“ Lorenz, ungelenker Keyboarder, wird beim Kannibalismus-Lied „Mein Teil“ von Lindemann per Flammenwerfer flambiert, während Schlagzeuger Christoph Schneider und Bassist Oliver Riedel den unerbittlichen Rhythmus liefern, der sich mit dem klaren, schnellen Gitarrenspiel von Paul Landers und Richard Kruspe zu einem Klangteppich verwebt, der so gar nichts Kuscheliges hat.

Nichts mehr zu spüren von den Anfängen der DDR-Punks. Nichts mehr von jenem Till Lindemann, der 1986 die Fun-Punkband First Arsch gründete – Erste Autonome Randalierer Schwerins. „Tanzmetall“ nennen die sechs ihren Stil, „Neue Deutsche Härte“, titeln Musikjournalisten. So krachend, wie sie beginnt, endete die Show auch, neun der 17 Songs stammten vom neuen Album. Euphorisch mitgesungen werden alle.

Sophia Thomalla rockt vor der front row

Die Fans 30.000 Fans waren schlicht begeistert. Und unter ihnen war auch Sophia Thomalla. Sie wurde von anderen Konzertbesuchern vor der ersten Reihe beim abrocken entdeckt.