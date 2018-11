Jetzt ist es amtlich: : Rammstein rocken das Ostseestadion!

Band schickt Fans auf Schnitzeljagd. Plakatankündigung bestätigt Auftritt am 16. Juni in Rostock.

Die NNN haben es bereits Anfang der Woche vermeldet, offizielle Bestätigungen blieben zunächst aus. Nun aber ist es amtlich und Fans im ganzen Land sind begeistert: Rammstein kommen am 16. Juni 2019 nach Rostock. Seit gestern prangt ein Plakat an der Litfasssäule vorm Ostseestadion, dem Ort des Konzerts der Band um Sänger Till Lindemann. Management und Veranstalter starteten heute ihre Viralkampagne für die lang erwartete Tour. Unter dem Hashtag #gebtfeinacht sollen Fans in ihren Städten auf Hinweise achten und die Spielorte erraten. Im Internet sind folgende bereits enttarnt:

27./28. Mai 2019: Gelsenkirchen,

8. Juni 2019 München

12./13. Juni 2019 Dresden

16. Juni 2019 Rostock

22. Juni 2019 Berlin

2. Juli 2019 Hannover

10. Juli 2019 Brüssel

13. Juli 2019 Frankfurt