Video : Pyrotechniker erleuchten Rostocker Himmel

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Der Himmel hat in den buntesten Farben geleuchtet, es knallte und zischte am ganzen Himmel von Rostock. Grund dafür waren die Pyrogames. Tausende Besucher fanden sich am Sonnabend auf dem Gelände des IGA-Parks ein, um sich an den Darbietungen der deutschlandweit besten und preisgekrönten Feuerwerkprofis zu erfreuen. Bevor es jedoch mit der Feuerwerk-Show losging, heizte der Dompteur des Feuers, Jonas Rother, den Gästen mit seiner heißen Feuer-Akrobatik mächtig ein, machte Lust auf mehr und stimmte die Gäste damit auf die bevorstehende farbenprächtige Lichtshow des Multimedia-Laserkünstlers Jürgen Matkowitz ein. Der zeigte im weiteren Verlauf des Abends gemeinsam mit drei weiteren Mitstreitern ebenfalls sein Können, wenn es um meterhohe Funkenflüge und Explosionen der besonders leuchtenden Art ging.

Dass die Pyrotechniker damit genau den Nerv der Besucher getroffen haben, zeigte sich auch an der Begeisterung von Besucher Lukas. Er war zum ersten Mal bei den Pyrogames, hatte Karten gewonnen und nahm seine Freunde Patricia, Julian und Lisa mit. „Mir gefallen die Pyrogames sehr gut, die Atmosphäre ist schon cool“, erzählt Lukas, während er gespannt auf die nächsten Kandidaten des Abends wartete. Nachdem alle Teilnehmer ihr Pulver verschossen hatten, konnten die Besucher per Telefon-Voting die beste Performance des Abends wählen. Gegen 23 Uhr war es dann soweit und der Sieger wurde bekannt gegeben. Jürgen Matkowitz, der als dritter Teilnehmer an den Start ging, konnte erneut den Siegerpokal ergattern. „Ich freue mich, dass ich gewonnen habe, obwohl den Pokal jeder Teilnehmer verdient hätte. Alle Shows waren toll“, sagte er und gratulierte seinen Kontrahenten. Dem konnte Besucherin Saskia nur zustimmen. „Alle Kandidatenhaben eine tolle Darbietung gezeigt“, schwärmte sie