Rostock : Polizei sucht Verdächtige nach Messerangriff

21-Jähriger in Rostocker S-Bahntunnel schwer verletzt. Zeugen gesucht.

von Hannes Stepputat

11. Juli 2018, 11:28 Uhr

Bei einem Messerangriff in Rostock ist ein 21 Jahre alter Syrer in der Nacht zu Mittwoch schwer verletzt worden. Er sei mit zwei Begleitern gegen Mitternacht in einem S-Bahntunnel im Stadtteil Lütten-Klein auf zwei Männer und eine Frau gestoßen, die ausländerfeindliche Parolen gerufen haben sollen, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Der Verletzte, der nicht in Lebensgefahr schwebe, habe das Trio deshalb zur Rede stellen wollen. Einer der Verdächtigen habe zunächst auf ihn eingeschlagen, dann ein Messer gezogen und ihm in die linke Hüfte und Achsel gestochen. Dabei verletzte er den 21-Jährigen den Angaben zufolge im Thorax- und Lungenbereich. Auch der zweite Mann habe auf den jungen Mann eingeschlagen und soll zudem versucht haben, seinen Hund auf ihn zu hetzen. Anschließend flüchteten die beiden Verdächtigen und die Frau, hieß es weiter.

Nun ermittelt der Staatsschutz und sucht Zeugen, die Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können. Angaben nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0381-4916 1616, bei der Interwache www.polizei.mvnet.de oder in jeder weiteren Polizeidienststelle entgegen.

Die Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden:

1. Tatverdächtiger:

zwischen 35 und 40 Jahre alt

kurze, braune Haare

begleitet mit langer Jeanshose, braun-orangem T-Shirt

2. Tatverdächtiger:

zwischen 22 und 28 Jahre alt

kurze dunkle Haare, oben länger, an den Seiten rasiert

schwarze Jacke, knielange schwarze Shorts und schwarze Turnschuhe mit weißer Sohle

Weibliche Begleitung:

zwischen 25 und 30 Jahre alt

1,70 Meter groß, korpulente Figur

trug helle Jogginghose und ein schwarzes Oberteil, schwarze Turnschuhe