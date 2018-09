Rostock : Philharmonie lebt neue Impulse

Konzertreihe legt Fokus auf russische Komponisten. Conductor in Residence setzt auf neue Formate. Junge Akademistinnen verstärken Orchester.

Mit einem Fokus auf russische Komponisten – Prokofjews „Cinderella“, Tschaikowsky, Rimski-Korsakows „Scheherazade“, Mussorgski oder auch Glasunow in zehn Philharmonischen Konzerten will die Norddeutsche Philharmonie in ihrer Konzertreihe 2018/19 beim Publikum trumpfen. „Für uns ist es eine Saison, die große Neuerungen verspricht“, sagt Kontrabassist und Orchestervorstand Andreas Ott.

Ganz wesentlich trägt Marcus Bosch dazu bei, der als Conductor in Residence für drei Spielzeiten die künstlerische Leitung des Orchesters übernimmt. „In den letzten Jahren haben wir nur mit Gästen gespielt“, sagt Ott – seit Generalmusikdirektor Florian Krumpöck 2014 ging. Das hat auch etwas mit dem Orchester gemacht, mit dessen Selbstverständnis. „Das Orchester hat viel zu verdauen gehabt – Gehaltskürzungen, Infragestellungen“, kommentiert Bosch. Aber das habe es ausgehalten. Er erlebe die Musiker nun „mit ganz besonderem Arbeitsethos. Ich arbeite sehr gern mit diesem Orchester. Wir haben zusammen einen Sprung gemacht“, was das Zusammenspiel und die dynamische Bandbreite anbelange.

Begleitet wird das jetzt auch durch junge Akademistinnen, die in der Spielzeit mit dem Orchester auftreten. „Wir geben diesen jungen Musikerinnen die Chance, schon bevor sie eine Stelle annehmen, einen Haufen Praxis zu gewinnen“, sagt Solofagottist und Orchesterdirektor Hans-Michael Westphal. Und: „Sie bringen auch neue Impulse“, sagt Ott. Das will auch Bosch. Er hat neue Formate wie „Klassiker im Club“ (im Februar im Moya) erdacht, möchte neue Anhänger gewinnen, Menschen berühren, sagt er.

„Bosch ist ein Netzwerker“, kommentiert Prof. Christian Plath, Mitbegründer der bald 25-jährigen Philharmonischen Gesellschaft. Die wünscht sich einen neuen Konzertsaal, „der der Musik und dem Orchester würdig ist“, so Vorsitzender Thomas Diestel und dass der Klangkörper wieder wachsen darf. „Man stellt sich programmatisch dann viel breiter auf“, pflichtet Ott bei. Ein A-Orchester habe normalerweise 100 Mitglieder, die Philharmonie nur 70.

Die Philharmonie





Die Konzerte





• Die Norddeutsche Philharmonie hat 70 Musiker: zwölf erste Violinen, acht zweite Violinen, acht Violas, sieben Violocellos, fünf Kontrabasse, eine Solo-Harfe, drei Flöten, drei Oboen, drei Klarinetten, drei Fagotts, fünf Hörner, drei Trompeten, drei Posaunen, eine Tuba, zwei Pauken und drei Schlagzeuge. Dazu kommen die (bald) sechs Akademistinnen.• Zehn Philharmonische Konzerte zwischen morgen und dem 18. Juni mit ausschließlich Solistinnen

• Die ersten Termine: 1. Philharmonisches Konzert (Lalo/Prokofjew/Mahler, Starcellistin Camille Thomas) morgen (18 Uhr), 17. und 18. September (je 19.30 Uhr) in der Halle 207; 2. Philharmonisches Konzert (Tschaikowsky/Prokofjew, Pianistin Olga Sheps), 14., 15. und 16. Oktober im Großen Haus; 3. Philharmonisches Konzert (Bernstein/Arutjunjan/Dvorák, Trompeterin Tine Thing Helseth), 18., 19. und 20. November im Großen Haus

• morgen, 16. September, 11 Uhr: „Musik am Herd“ – Marcus Bosch und der OB kochen in der Kunsthalle, dazu spielt Camille Thomas