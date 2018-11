Eishockey : Patocka verlässt die Piranhas

Verein und Spieler lösen Vertrag im gegenseitigen Einvernehmen auf

von André Gericke

13. November 2018, 22:23 Uhr

Die Piranhas des Rostocker Eishockey-Clubs müssen in Zukunft auf die Dienste von Stürmer Dominik Patocka verzichten. Den 24-Jährigen, der in bislang elf Saison-Einsätzen drei Treffer erzielte und zu zwei weiteren die Vorlage gab, zieht es aus persönlichen Gründen zurück in den Süden. Verein und Spieler, der zur aktuellen Saison vom Liga-Rivalen Icefighters Leipzig an die Ostsee wechselte, lösten in gegenseitigem Einvernehmen den Vertrag auf.