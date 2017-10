Prozessbeginn in Rostock : Mutmaßlicher Internetbetrüger auf Anklagebank

vergrößern 1 von 5 1 von 5









von Stefan Tretropp

erstellt am 17.Okt.2017 | 09:47 Uhr

Vor der 2. Großen Strafkammer des Landgerichts Rostock beginnt heute die Hauptverhandlung gegen den 27-jährigen Tim C. wegen Betruges in 183 Fällen. Die Staatsanwaltschaft legt dem Angeklagten zur Last, im Zeitraum zwischen dem 14.04.2015 bis zum 08.03.2017 in Delmenhorst, Rostock und anderenorts gewerbsmäßig andere betrogen zu haben.

Der Angeklagte habe sich unter 36 verschiedenen Internetdomains und unter Verwendung verschiedener E-Mail-Adressen im Internet registrieren lassen. Er habe sodann Onlineshops für Elektroartikel und Potenzmittel programmiert, in der Absicht Kunden gegen Vorkasse zu akquirieren, ohne die beworbenen Produkte zu liefern. 183 Kunden sollen Waren im Gesamtwert von 112.411,28 € bestellt und den Kaufpreis an den Kläger überwiesen haben.

Um keine Rückschlüsse auf seine Person zu ermöglichen, habe der Angeklagte die Dienste Dritter in Anspruch genommen, die ihm über Foren gegen Provision ihre Konten zur Verfügung gestellt hätten. Auch habe er Kreditinteressenten dazu gebracht, durch vorgetäuschte Kreditangebote ihm ihre Konten zur Einzahlung von Geldbeträgen zur Verfügung zu stellen. Die so auf Drittkonten gelangten Beträge habe der Angeklagte sodann auf Bitcoinbörsen weiterüberweisen lassen.

Aufgrund der Anzeige eines potentiellen Kunden wurden die Ermittlungen gegen den Angeklagten aufgenommen. Der Angeklagte befindet sich seit dem 07.03.2017 in Untersuchungshaft.