Jahresrückblick Rostock 2018 : Menschen, Momente, Meilensteine - das passierte im Januar

Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen – Zeit für den traditionellen Blick zurück. Was passierte im fast abgelaufenen Jahres, was bewegte, was entstand, wer ist gegangen? Das ein oder andere hatte man gar nicht mehr so „auf dem Schirm“. Oder?

von svz.de

08. Dezember 2018, 10:10 Uhr

Bis Silvester werden wir in loser Folge die Ereignisse der weiteren Monate Revue passieren lassen. Und wir sind ziemlich sicher: Das ein oder andere hatten auch Sie nicht mehr so „auf dem Schirm“. Oder?

1. Januar

Das neue Kalendarium der Astronomischen Uhr in der Marienkirche wurde in Betrieb genommen. Sie gilt als die weltweit älteste original erhaltene funktionstüchtige ihrer Art und schlägt seit 1472 in Rostock. Das alte Kalendarium war seit 1. Januar 1885 in Betrieb und musste nach 48 577 Tagen erneuert werden. Prof. Manfred Schukowski berechnete seit 1994 die Daten, die für den reibungslosen Betrieb in den nächsten 133 Jahren benötigt werden.

Das Warnemünder Turmleuchten lockte rund 90 000 Besucher an, machte gleich zu Jahresbeginn seinem diesjährigen Motto „Ewig“ alle Ehre. Menschen aus der ganzen Republik ließen sich von einer glanzvollen und einzigartigen Show verzaubern. Als Stargast sang Dieter „Quaster“ Hertrampf von den Puhdys den Hit „Alt wie ein Baum“.

In der Silvesternacht kam es in Brinckmansdorf zu einem schwerwiegenden Brand eines Wohnhauses. Verletzt wurde dabei niemand. Dennoch entstand hoher Sachschaden in Höhe von zirka 250 000 Euro. Die Polizei ermittelte wegen fahrlässiger Brandstiftung.

3. Januar

Das Stadtarchiv der Hansestadt Rostock nimmt nach sechsmonatigen Bau- und Sanierungsmaßnahmen den regulären Betrieb wieder auf, dabei erstrahlt auch der Lesesaal in neuem Glanz und die Digitalisierung hält Einzug.

In der Südstadt wird der Fahrer eines Bäckerei-Fahrzeuges mit einer Waffe bedroht, zwei Diebe fordern Geld. Der Lieferant setzt sich zur Wehr und die Täter flüchten ohne Beute.

Das Volkstheater bringt „Moby Dick“ auf die Bühne – Till Demuth, Alexander von Säbel und Franziska Hoffmann geben mehrere Rollen. Nach den Aufführungen im Sommer haucht die Berliner Künstlerin den männlichen Hauptfiguren jetzt im Großen Haus Leben ein.

4. Januar

In der Stadthalle kommt es zum Zusammentreffen ostdeutscher Rocklegenden mit Matthias Reim, Vertreter des westdeutschen Pops und Schlagers. Es ist der Auftakt einer Tournee mit 23 Konzerten von Reim auf der einen und Karat, City und Dieter Birr von den Puhdys auf der anderen Seite.

5. Januar

Der Rechtsstreit zwischen dem Volkstheater und seinem Ex-Intendanten Sewan Latchinian geht in eine neue Runde. Die Volkstheater Rostock GmbH hat Nichtzulassungsbeschwerde beim Bundesgerichtshof eingereicht. Das OLG hatte im Dezember 2017 die Berufung gegen das Urteil des Landgerichts zurückgewiesen. Dieses hatte die Kündigung Latchinians vom Juni 2016 für unwirksam erklärt.

Die RSAG reagiert auf Sprengungen von Ticketautomaten und schaltet Bargeld-Funktion vorläufig ab. Tickets gibt es nur noch mit der EC-Karte.

6. Januar

Etwa 100 Rostocker Kinder aus der Christusgemeinde und der Don-Bosco-Schule bringen am Tag der Heiligen Drei Könige als Sternsinger den Segen für die Stadt ins Rathaus. Die Spenden gehen nach Indien.

8. Januar

Eigentlich für eine Woche später geplant, wurden bereits an diesem Tag Fakten geschaffen: Die Wiro begann mit dem Abriss der Heinkel-Mauer. Die Bürgerschaft machte Anfang Dezember den Weg frei für die Abtragung der 80 Meter langen und baufälligen Backsteinmauer – an dem Ort sollen künftig mehr als 700 Wohnungen entstehen. geschaffen: Die Wiro begann mit dem Abriss der Heinkel-Mauer. Die Bürgerschaft machte Anfang Dezember den Weg frei für die Abtragung der 80 Meter langen und baufälligen Backsteinmauer – an dem Ort sollen künftig mehr als 700 Wohnungen entstehen.

9. Januar

Die Stadtverwaltung hat den Entwurf des Doppelhaushaltes der Hanse- und Universitätsstadt Rostock für 2018 und 2019 vorgestellt. Der Haushaltsplan sieht vor, dieses Jahr den seit 2001 bestehenden negativen Finanzierungssaldo endgültig auszugleichen.

Der Rotary Club Rostock organisiert einen gemeinsamen Fitnesstag für Fünftklässler mit den Basketballern der Seawolves. Motto „Ernährung – Bewegung – Erleben“.

10. Januar

Das Grundstück mit dem Ex-Polizeirevier in der Blücherstraße wird geräumt. An dem Standort soll ein neues Behördenzentrum entstehen.

Organisatoren des Hansetages läuten gemeinsam mit Partnern den Countdown zu dem großen Spektakel ein.

11. Januar

Rund 400 Beschäftigte der Metallindustrie streiken vor dem Neptungelände und fordern Verhandlungen über mehr Geld, bessere Tarifverträge und Ausgleichszahlungen.

Zum jährlichen Neujahrsempfang vor etwa 350 Gästen verzeichnet die Ospa eine gute Bilanz für 2017. Die Spenden des Abends gehen an den Güstrower Borwinbrunnen.

12. Januar

Mit ihrem Willpower Energy-Projekt ist die Rostocker Firma Gensoric ins Finale des Climate CoLab des Massachusetts Institute of Technology in Boston gekommen. Sie produziert mithilfe von Enzymen, aus der Luft gefiltertem Kohlenstoffdioxid, Wasser und grünem Strom Methanol. Dieser Energiespeicher ist bis zu 160 Tage haltbar.

Rostocker Häfen verzeichnen einen Rekordumschlag und boomen weiter. Allein der Seehafen hat 2017 mit einem Güter-Umschlag von 26,9 Mio Tonnen einen Spitzenwert erreicht. Rekordwerte gab es vor allem im Fährverkehr : 5874-mal legten Fähr- und Ro-/Ro-Schiffe im Überseehafen an.

Mit einem großen Fest begeht die Kindertageseinrichtung Kinnerhus in Lütten Klein ihren 50. Geburtstag. Auch Ehemalige und Pioniere feiern mit.

13. Januar

70 Teams aus Rostock, MV, Norddeutschland und Polen nehmen am 12. Indoor-Cups in der Neptun-Schwimmhalle teil. Erstmals gehen auch Prominente in Drachenbooten für einen guten Zweck an den Start und spendeten für ein gesundes Frühstück für Kinder.

15. Januar

Der Zoo und viele Menschen trauern um Eisbären-Oma Vienna. Im Alter von 29 Jahren stirbt die Mutter des kleinen Fiete im französischen Übergangsquartier.

17. Januar

Das Ausbildungcentrum der Bauwirtschaft (ABC Bau) MV und der Bauverband feiern Richtfest am Lehrlingsinternat im Fritz-Triddelfitz-Weg. Für 3,5 Millionen Euro werden doppelte Kapazitäten geschaffen.

Oberbürgermeister überreicht den Eltern von Ashley die Urkunde über die Ehrenpatenschaft des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier. In der Hansestadt Rostock erhält jedes siebente Kind einer Familie eine solche Patenschaft.

18. Januar

Nach dem spektakulären Raub in ein Juweliergeschäft in der Rostocker Innenstadt erzielt die Polizei einen Erfolg. Die Beamten fanden den Schmuck in einer Tasche und überreichten diesen dem Ladenbesitzer.

19. Januar

Rostockerinnen kaufen für die TV-Sendung „Shopping Queen“ um die Wette und werden von Ex-Bachelor Paul Janke begleitet. Am Ende gehen sie für Designer Guido Maria Kretschmer auf den Laufsteg.

21. Januar

Die Urlaubsmesse Viva Touristika lockte 11 000 Besucher und damit auch im Winter wieder zahlreiche Gäste in die Hansestadt.

22. Januar

Die Rebel Grrrlz sind als Rollerderby-Team in Mecklenburg-Vorpommern einzigartig. Auf Rollschuhen gehen die Aktiven bei dem Sport auf Vollkontakt.

23. Januar

Mit der Ausstellung „Der Rostocker Maler Waldemar Krämer und Schüler“ startet der Kunstverein Rostock in den Stadtgeburtstag.

24. Januar

Fünf Stunden lang wird der morgendliche Berufsverkehr durch Warnstreiks der Busfahrer und Straßenbahnfahrer lahmgelegt.

Die Firma Centogene, die sich mit der genetischen Analytik seltener angeborener Krankheiten beschäftigt, feiert Eröffnung des neuen Hauptquartiers Am Strande.

25. Januar

Professor Wolfgang Schareck, Rektor der Universität Rostock, feiert 65. Geburtstag. Vom Chirurgen zum Rektor – Schareck hat sich der Wissenschaft und Uni verschrieben.

29. Januar

Giftige Greifis - Fauxpas um Jubiläumskuscheltiere bleibt ohne personelle Konsequenzen im Rathaus. Die Lieferung wurde gestoppt, ein neuer Hersteller für 5000 Tiere gesucht.

Das Bio-Medizin-Unternehmen SensID bezieht den alten Centogene-Standort im Forschungszentrum Schillingallee.

30. Januar

Die Stadt Rostock erwirbt den 310 Meter langen und zehn Meter breiten Ausrüstungskai der ehemaligen Neptun-Werft von der Wiro.

Rostocker Künstler Christoph Kadur hat die Motive für die Jubiläumsbahnen der Rostocker Straßenbahn AG gestaltet. Zwei Jahre verkehren die Fahrzeuge durch die Stadt.

31. Januar

Der Verein zur Förderung krebskranker Kinder hat eine Million Euro zusammen. In nur acht Monaten soll im Dr.-Lorenz-Weg ein Haus für Eltern entstehen, deren Kinder in der Onkologie der Uniklinik behandelt werden.