Fachtagung in Rostock : Mehr Beachtung für Autismus

Der Landesverband fordert von der Landesregierung eine eigene Station für Betroffene.

Wer in Rostock Autist ist oder ein autistisches Kind hat, hat schlechtere Chancen als zum Beispiel in Berlin. Dorthin werden regelmäßig gerade erwachsene Betroffene vermittelt, erklärt Rosita Mewis, Vorsitzende des Landesverbandes Autismus.

„Es gibt in MV keinen niedergelassenen Arzt, von dem Erwachsene bei Verdacht auf Autismus eine fundierte Diagnose als Kassenleistung bekommen“, erklärt sie. Auch keine Klinik in MV leiste das. „Lediglich die Leiterin der Autismus-Ambulanz Rostock auf der Basis der Eingliederungshilfe.“ Da in der DDR im Norden keine Autismus-Diagnostik erfolgte, würden die jetzt erwachsenen Betroffenen nach Diagnosemöglichkeiten in anderen Bundesländern suchen. Und einfach ist die Diagnose nicht. Es gebe noch zu wenig Kenntnis über die Ursachen. „Wir behelfen uns, indem wir eine bestimmte Zusammensetzung unterschiedlicher Symptome Autismus nennen“, erklärt Dr. Tanja Sappok von der psychiatrischen Institutsambulanz vom KEH-Klinikum Berlin. Die Diagnose sei extrem aufwendig und erfordere hochspezialisiertes Personal. Mit ihrer Diagnostik-Sprechstunde für Autismus seien sie ein Magnet.

Lexikon: Autismus

... ist eine tiefgreifende Entwicklungsstörung und tritt meist vor dem dritten Lebensjahr auf. Sie zeigt sich an Problemen im sozialen Umgang, in der Sprache, dem Wiederholen von Verhaltensweisen. Die Autismus Ambulanz Rostock/Schwerin hat rund 250 Patienten. Studien, wie viele Menschen Autismus haben, klaffen auseinander. Hohe gehen von bis zu einem Prozent der Bevölkerung aus. Die Kriterien für die Diagnose sind in der Diskussion.

Dr. Sappok übernahm die wissenschaftliche Leitung einer Fachtagung des Verbandes gestern in Rostock. Thema: „Autistisches Verhalten aus neurobiologischer Sicht“. 122 Anmeldungen von Ärzten, Gesundheitsämtern, der Autismus-Therapie-Zentren und Eltern sogar aus Ulm gingen ein. Der Verband versucht mit solchen Tagungen, ein aus seiner Sicht weiteres Defizit abzumildern – die Aus- und Weiterbildung zu Autismus für Ärzte und Pfleger.

Mewis und der Verband haben bereits mehrmals in Schwerin vorgesprochen – zuletzt beim Wirtschaftsministerium. Sie fordern eine Station für Erwachsene mit geistiger Beeinträchtigung und Autismus – angeschlossen an ein Sozialpädiatrisches Zentrum (SPZ). Die Diagnose für Kinder und Jugendliche sei zwar über die Uniklinik abgesichert. Aber: „Mit dem Ausscheiden aus der therapeutischen Betreuung der SPZs beziehungsweise Kinder- und Jugendpsychiatern fallen sie in ein Betreuungsloch“, moniert Mewis. Zudem gebe es noch zu wenig Zentren und Ambulanzen im Flächenland – in Greifswald, Schwerin, Neustrelitz und Rostock.

„Wenn man das nicht diagnostiziert, haben die viel auszuhalten“, sagt Prof. Dr. Dr. Gerhard Roth, Professor für Entwicklungsneurobiologie am Institut für Hirnforschung in Bremen. Die Folge könnten soziale Ausgrenzung, Depressionen, Angststörungen und soziale Phobien sein. „Und wenn man das dann später nach Schema F behandelt, kommt man nicht weiter“, so Sappok. „Der Ansatz muss sein, wie aus kranken Menschen mit Autismus gesunde Menschen mit Autismus werden.“

Kommentar der Autorin: Erschreckend So wie die Strukturen jetzt sind, werden Menschen mit Autismus und Eltern autistischer Kinder ziemlich allein gelassen – nicht von Ärzten und Ambulanzen in Stadt und Land, sondern von der Regierung. An dieser ist es, die Strukturen für Diagnose und Therapie zu erweitern und eine Station zu ermöglichen. Denn aktuell fahren undiagnostizierte autistische Rostocker nach Berlin und bezahlen ihre Diagnose selbst. Das ist erschreckend.