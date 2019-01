Einbürgerung : Mehr als ein Ausweispapier

Rostock begrüßt 132 neue Staatsbürger aus dem vergangenen Jahr im Festsaal des Rathauses.

31. Januar 2019, 21:40 Uhr

Lennart Stahlberg Für Tomasz Ochnik hat alles mit einem Au-Pair-Job vor etwa 16 Jahren in Stuttgart angefangen. Schon länger hatte der aus dem Dreiländereck bei Görlitz stammende Pole sich vorgenommen, Deutsch zu lernen. „Mein Schwager ist Deutscher und meine Schwester lebte schon seit mehreren Jahren in Deutschland“, erzählte der heute 39-jährige Rostocker. „Darum wollte ich die Sprache lernen und so hat es mich auch über die Grenze gezogen. Da ich dann gezwungen war, jeden Tag Deutsch zu sprechen, ging es schnell.“

Nachdem es Thomas Ochnik wenig später durch die ganze Bundesrepublik gezogen hatte – als Intensivpfleger zog er immer zum Wohnort seiner Patienten – lernte er während seiner Arbeit bei der Obdachlosenhilfe in Toitenwinkel seine Freundin kennen und ließ sich in Rostock nieder. Der Pole ist einer von 132 Menschen in Rostock, die im vergangenen Jahr die deutsche Staatsangehörigkeit bekamen. Darunter entschlossen sich 14 Familien zur Einbürgerung. Die 151 Neuanträge kamen aus 45 Nationen.

Im goldenen Ambiente des Festsaals im Rostocker Rathaus begrüßte Wolfgang Nitzsche, Präsident der Bürgerschaft der Hanse- und Universitätsstadt Rostock, (Linke) die neuen Bundesbürger. Seit 2012 war es die achte Festveranstaltung dieser Art.

„Sie bereichern die Stadt mit Ihrer Persönlichkeit. Ihre Kultur, Ihre Ideen und Ihr Engagement, aber auch Ihre Vielfalt wird auch unsere Stadt positiv verändern“, sagte Nitzsche. Dass die Einbürgerung mehr als nur der Erhalt eines Ausweispapieres ist, zeigte sich in den vielen strahlenden Gesichtern, Familien, die sich umarmten, und qualmenden Fotoapparaten. „Ihnen stehen nun alle Türen offen“, war ein Satz, den die Neubürger diesen Abend häufiger hörten.

Doch für Tomasz Ochnik wird auch vieles beim Alten bleiben. „In meinem Alltag verändert sich nichts. Ich fühle mich schon lange als Deutscher. Andererseits weiß jeder, dass ich aus Polen komme. Und Polnisch werde ich natürlich auch nie verlernen“, sagte er. Trotzdem freue er sich, demnächst ein Kreuz bei der Bürgermeisterwahl machen zu dürfen. Seine soziale Ader habe ihn schon immer schnell mit Menschen in Kontakt treten lassen, erzählt der Pole, der momentan als Suchtberater in der Caritas Rostock tätig ist.

Zum Abschluss gab gestern Juri Rosov, Vorsitzender des Migrantenrates und der Jüdischen Gemeinde Rostock, den neuen Staatsbürgern seine Erfahrung mit auf den Weg. „Sich als Deutscher zu fühlen, geht nicht immer so schnell, wie man möchte. Sich als Rostocker zu fühlen, aber umso schneller.“