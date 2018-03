Rostock : Manfred Ossevorth übernimmt Führung der Neptun Werft

Geschäftsführer von ND Coatings erweitert seinen Aufgabenbereich.

von svz.de

22. März 2018, 18:52 Uhr

Manfred Ossevorth wird neuer Geschäftsführer der Neptun Werft in Warnemünde. Bisher führt er seit Oktober 2013 die Geschäfte von ND Coatings. Neben seiner neuen Tätigkeit als Geschäftsführer der Neptun Werft wird er auch weiterhin für ND Coatings als Geschäftsführer arbeiten.

Raimon Strunck zieht sich aus der Geschäftsführung Neptun Werft zurück und übernimmt eine neue Aufgabe in der Meyer Gruppe. Raimon Strunck ist seit Januar 2016 als Geschäftsführer auf der Neptun Werft tätig.