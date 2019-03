Shorttrack : Lüdtke, Moeske und Zander sind Deutsche Meister

Der ESV Turbine ist von den Deutschen Meisterschaften in Oberstdorf mit vier Titeln und zweimal Bronze zurückgekehrt.

von Peter Richter

17. März 2019, 16:13 Uhr

Rostock | Dabei wurden Adrian Lüdtke (Herren) und Franziska Zander (Juniorinnen D) ihren Favoritenrollen gerecht und holten Gold.

Lüdtke, der die Titel über 500 Meter* und im Mehrkampf gewann, lag in fünf von sechs Rennen (mangels Teilnehmern gab es keine Vorläufe, dafür wurden die Finals der drei Teilstrecken doppelt ausgetragen) vorn, nur einmal auf den 1000 Metern musste er Tobias Pietsch vom EV Dresden den Vortritt lassen. "Es war für mich auch ein Wettkampf zum Üben. Ich bin zufrieden. Ich denke, ich konnte zeigen, dass es gerechtfertigt war, dass ich bei den Weltmeisterschaften gestartet bin. Jetzt versuche ich mich noch mal aufzurappeln und am Wochenende beim Europacup-Finale in Rostock alles zu geben."

Auch Franzi Zander löste ihre Aufgabe, so Trainerin Ivonne Bolt, "souverän. Sie gewann nicht nur alle ihre Läufe inklusive Superfinal über 1000 Meter, sondern hat die Rennen auch von vorne bestritten und stellte Bestzeiten auf (333 Meter 34,274 Sekunden, 500 m 49,635 s - d. Red.)."

Bei den älteren Mädchen (C) rissen im abschließenden 1500-m-Superfinal Betty Moeske (1. Mehrkampf) und die hier siegreiche Svea Rothe (3. MK) die Kastanien aus dem Feuer, auch davon profitierend, dass sich ihre Dresdner Konkurrentinnen Myeongbi Jung und Anna Baber gegenseitig beharkten und stürzten. "Es war aber nicht nur Glück. Die Mädels sind taktisch stark gelaufen", lobte Coach Arian Nachbar.

Für den von einem Trainingssturz gehandikapten Hannes Enger (Junior D) gab es eine Bronzemedaille. Vielleicht wäre sogar noch mehr drin gewesen. Ivonne Bolt: "Er hat die erste Strecke (777 m - d. Red.) gewonnen, und dann verließen ihn die Kräfte".

* DM-Medaillen gibt es nur im Mehrkampf sowie zusätzlich bei den A- und B-Junioren auf der Sprintstrecke





Ergebnisse

Damen: 1. Anna Seidel (Dresden), ... 6. Lene Escher (Rostock)

Juniorinnen C: 1. Betty Moeske (Rostock), 2. Myeongbi Jung (Dresden), 3. Svea Rothe, ... 8. Daniela Lier, ... 11. Silja Gustavs (alle Rostock)

Juniorinnen D: 1. Franziska Zander, ... 5. Leoni Hellwig, ... 8. Elin Kalk, ... 10. Kassandra Lotta Häupl, ... 12. Helene Pensky, 13. Emilia Manhardt (alle Rostock)

Herren: 1. Adrian Lüdtke (Rostock)

Junioren A: 1. Robin Tenzer (Oberstdorf), ... 5. Niklas Escher, 6. Paul Nitsche (beide Rostock)

Junioren C: 1. Till Schäfer (Mannheim), ... 7. Bent Schoob, 8. Wilhelm Friedrich Harder, 9. Yaron Brandes, 10. Gustav Hamann, ... 12. Theodor Häupl (alle Rostock)

Junioren D: 1. Joel Heiß (Mannheim), ... 3. Hannes Enger, ... 5. Louis Ross, ... 9. Ede Tschesche, ... 12. Linus Meinke, 13. Thaddäus Zimmermann (alle Rostock)