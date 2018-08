Staugefahr in Rostock : Lübecker Straße am Dienstag dicht

Die Lübecker Straße in der Rostocker Innenstadt wird morgen teilweise gesperrt.

von Torben Hinz

06. August 2018, 20:45 Uhr

Aufgrund einer leichten Versackung in der Lübecker Straße, Höhe Max-Eyth-Straße, wird der im Nahbereich liegende öffentliche Mischwassersammler auf Schäden geprüft, darüber informiert das Unternehmen Nordwasser. Der Straßenabschnitt werde auf mögliche Hohlraumbildungen untersucht. Dafür erfolgt am Dienstag in der Zeit von 8 bis 16 Uhr die Sperrung der rechten Fahrspur der Lübecker Straße in Richtung Stralsund unmittelbar hinter der S-Bahn-Brücke Holbeinplatz sowie der linksabbiegenden Fahrspur in der Max-Eyth-Straße in Richtung Lübecker Straße.