Aktion : Leichtathletikstadion wird Freiluftkino

Wiro lädt im September an sieben Orten in der Hansestadt zum kostenlosen Filmabend ein.

Popcorn-Kino unter freiem Himmel – und das bei freiem Eintritt: Das plant die Rostocker Wohnungsgesellschaft Wiro im September. Noch bis 15. Juli können die Hansestädter online unter 16 Komödien, Abenteuerfilmen, Krimis, Dramen und Naturdokumentationen ihre Favoriten wählen. Die besten sieben flimmern dann über die Leinwand.

Wo die aufgebaut werden, steht bereits fest: Im Stadtzentrum sollen das Werftdreieck und der Christinenhafen zum Open-Air-Kino werden, in Evershagen ist die Festwiese am See des Fischerdorfs als Ausstrahlungsort vorgesehen. Weiterhin auf dem Plan stehen der IGA-Park – entweder am Museumsschiff oder in einem Bühnenzelt – und die Mühlenwiese in Dierkow. Für den südlichen Bereich der Hansestadt ist das Leichtathletikstadion gebucht, dazu wird sich auch der Kurhausgarten Warnemünde an einem Abend mit Beginn der Dunkelheit in ein Freiluftkino verwandeln. Die Wiro sorgt neben der Technik und den Filmen auch für Sanitäranlagen sowie Regencapes. Alles andere bringen die Zuschauer selber mit – ob Picknickdecke, Popcorn, Piccolo oder Pils.

Internet: www.wiro.de/Wunschfilm