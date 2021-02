Unfall bei Ziesendorf sorgt für Behinderungen : Zehn Tonnen Betonsteine landen im Straßengraben

Ein mit Tonnen beladener Lkw kommt nach Ausweichmanöver im Landkreis Rostock von der Fahrbahn ab.

Landkreis Rostock-Nienhusen | Ein mit mehreren Tonnen Steinen beladener Lastwagen ist am Freitagmittag in der Nähe von Ziesendorf (Kreis Rostock) aufgrund eines Ausweichmanövers von der Fahrbahn abgekommen. Zehn Tonnen der Ladung stürzten daraufhin in den Graben. Zu dem Unglück kam e...

