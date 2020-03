Forschung in Dummerstorf : Wie viel Platz brauchen Sau und Ferkel?

Es geht um die Unterschiede des Geburtsverlaufs bei Schweinen in konventionellen Ferkelschutzkörben und großen Haltungsboxen.

von Joachim Mangler

17. März 2020, 07:24 Uhr

Die Forderung von Verbrauchern nach mehr Tierwohl in der Schweinehaltung wird immer dringlicher. Diesem Ziel widmen sich viele Vorhaben des Leibniz-Instituts für Nutztierbiologie in Dummerstorf. In einem Projekt geht es um die Unterschiede des Geburtsverlaufs bei Schweinen in konventionellen Ferkelschutzkörben und großen Haltungsboxen. Die Schutzkörbe wurden eingerichtet, um die etwa 20-prozentigen Ferkelverluste durch Erdrücken unter dem Körper der Muttersau zu verringern. Doch der Anblick von Muttersauen in diesen Körben ist eher verstörend.

Noch gibt es keine klaren Ergebnisse zu den Folgen der unterschiedlichen Haltungsbedingungen auf das Wohl der Tiere gegenüber hohen Ferkelverlusten. Aber ein System, das das Ausleben von natürlichem Verhalten ermöglicht, sei der Gerechtigkeit gegenüber dem Tier näher, sagen die Forscher.