Ziesendorf : 44-Jähriger verliert bei Autofahrt das Bewusstsein und stirbt

Ein Polizei- und Rettungsdiensteinsatz in der Ortsmitte von Ziesendorf (Kreis Rostock) erregte am Freitagnachmittag viel Aufmerksamkeit und ließ Passanten verdutzt und betroffen zurück.

Ziesendorf | Ein Mann mittleren Alters lag tot auf dem Fußweg neben einem Auto. Laut Angaben der Polizei handelt es sich bei dem Toten um einen 44-jährigen Mann. Was war passiert? Nach bisherigem Ermittlungsstand war er in einem Auto, einem Dodge, in Ziesendorf unterwegs und fuhr gerade auf der Umleitungsstrecke Am Mühlenberg in Richtung Schwaan. Während der Fa...

