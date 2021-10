Landkreis Rostock : Verletzter bei Unfall in Gelbensande

Im Landkreis Rostock ist am Sonntag Abend deswegen der Einsatz von Polizei, Ambulanz und Feuerwehr von Nöten gewesen.

Gelbensande | Am Sonntag Abend ist es laut Informationen der Feuerwehr Rövershagen, gegen 21 Uhr, zu einem Unfall mit Personenschaden in Gelbensande gekommen. Facebook Iframe Eine technische Hilfeleistung sei ebenfalls von Nöten gewesen. Am Einsatz beteiligt waren unter anderem auch die Feuerwehr Gelbensande, die Ambulanz Millich und die Polizei Rostock. ...

