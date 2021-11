Kein Gehweg, keine Beleuchtung : Eltern aus Bandelstorf haben Angst um ihre Kinder

Die Anwohner bemängeln den unsicheren Schulweg zur Bushaltestelle. Die Gemeinde weiß um die Situation, hängt aber in der Bearbeitungsfalle.

Bandelstorf | Gerade jetzt im Winter macht sich Nastasija Teitz aus Bandelstorf besonders große Sorgen um ihren Sohn Jaden, wenn er sich auf den Weg zur Schule macht. Denn der Fußweg zur Bushaltestelle, wo der Achtjährige und die anderen Kinder aus dem Dorf tagtäglich auf ihren Schulbus warten, sei sehr gefährlich, so die Bandelstorferin. So gibt es an der Landesst...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.