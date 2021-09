Bad Doberan : Unbekannte haben das Münster mit Graffiti beschmiert

Die Täter haben mit Wachsfarben die Schriftzüge „ACAB“ und „FC Hansa“ an der Eingangstür des Münsters sowie an Schaukästen aufgetragen.

Bad Doberan | Unbekannte haben das Münster in Bad Doberan mit Graffiti beschmiert. Die Beamten wurden am Montag hinzugezogen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Täter haben mit Wachsfarben die Schriftzüge „ACAB“ und „FC Hansa“ an der Eingangstür des Münsters sowie an Schaukästen aufgetragen. Während die Schriftzüge der ersten Einschätzung nach an den glatte...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.