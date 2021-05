Sachbeschädigung in Kritzmow : Unbekannte beschmieren Turnhalle der Grundschule

Zuständiges Amt erstattet nach jüngstem Vorfall Anzeige. Gemeinde will nach Lösungen für Problem suchen.

Kritzmow | Erneut haben Unbekannte in Kritzmow zugeschlagen und die Fassade der Sporthalle der Regenbogenkinder Grundschule mit Graffiti beschmiert. Der jüngste Vorfall ereignete sich bereits am Pfingstwochenende, sagte Bürgermeister Leif Kaiser (CDU) auf der jüngsten Gemeindevertretersitzung. Dabei seien zum Teil auch verfassungsfeindliche Symbole an die Wand g...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.