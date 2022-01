Corona-Protest : Unangemeldeter Protest in Neubukow

An dem Corona-Protest in Neubukow haben 120 Personen teilgenommen.

Neubukow | Am 27. Januar haben 120 Personen als Gegner der staatlichen Corona-Politik an der unangemeldeten Versammlung in Neubukow in der Zeit von 18 bis 19 Uhr teilgenommen. Anlässlich dieser Versammlung wurde eine Strafanzeige wegen Verdachts des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz aufgenommen. Die Demonstration wurde durch Kräfte vom Polizeihauptrevier...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.