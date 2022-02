Protest gegen Corona-Politik : Unangemeldete Demos in Güstrow und Kröpelin abgehalten

Insgesamt 45 Personen nahmen an den Demonstrationen am Sonntag teil.

Güstrow/Kröpelin | Auch am Sonntag sind wieder Menschen auf die Straße gegangen, um gegen die staatliche Corona-Politik zu protestieren. Im Bereich der Polizeiinspektion Güstrow fanden zwei unangemeldete Demonstrationen statt, eine in Güstrow und eine in Kröpelin, so Polizeisprecherin Kristin Hartfil. In Güstrow nahmen daran 15 Personen, in Kröpelin 30 teil. „Beide Demo...

