Landkreis Rostock : Trinkwasserversorgung wird für eine Nacht unterbrochen

Rund 3000 Anwohner sind betroffen. In Papendorf wird in der Nacht vom 11. auf den 12. November eine neue Leitung in das Versorgungsnetz eingebunden.

Papendorf | In Papendorf und den umliegenden Dörfern und Gemeinden wird in der Nacht von Donnerstag, 11. November, auf Freitag, 12. November, eine neue Trinkwasserleitung in das Versorgungsnetz eingebunden. Wie der Warnow-Wasser- und Abwasserverband (WWAV) und das Unternehmen Nordwasser mitteilen, kommt es am Donnerstagabend zwischen 21.30 und voraussichtlich 5 U...

