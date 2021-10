Namenszusatz für Kleinstadt : Tessin darf sich nun offiziell als Blumenstadt bezeichnen

Schon rund 18 Jahre lang bemüht sich der Ort um ein blühendes Stadtbild. Nun darf sie die Bemühungen durch den Namenszusatz ausdrücken.

Tessin | Hansestädte, eine Barlachstadt und nun auch eine Blumenstadt. Immer mehr Orte in Mecklenburg-Vorpommern erhalten Namenszusätze, die sie offiziell verwenden dürfen. So nun auch die Kleinstadt Tessin im Landkreis Rostock. Auch interessant: Tessin/Rostock: Wohnmobil nach Diebstahl wieder aufgetaucht Am Donnerstag erhielt Bürgermeisterin Susanne Drä...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.