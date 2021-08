Landkreis Rostock-Sanitz : Seniorin erleidet bei Wohnhausbrand Rauchvergiftung

In den frühen Morgenstunden am Sonntag ist in Sanitz ein Wohnhaus in Flammen aufgegangen und ausgebrannt.

Sanitz | Eine dort lebende ältere Dame erlitt eine Rauchvergiftung. Gegen 2.30 Uhr bemerkten Nachbarn den Brand des Hauses, das sich an der Rostocker Straße in der Ortsmitte befindet, und riefen die Feuerwehr zur Hilfe. Diese rückte mit einem Großaufgebot aus. Als die ersten Wehren eintrafen, stand das gesamte Wohnhaus bereits in Flammen. Die Kameraden hatten ...

