Katamaran erforscht den Meeresboden : Seabed Explorer hilft bei Bauprojekten auf der Ostsee

Unter anderem suchte das Schiff, das einem Vermessungsbüro in Ziesendorf gehört, auch Munitionsreste vor Graal-Müritz.

Ziesendorf | Sollen am Meeresboden Kabel verlegt, Offshore-Windkraftanlagen gebaut oder der Sand nach Munition abgesucht werden, kommt in Nord- und Ostsee die Seabed Explorer zum Einsatz. Reeder des Schiffs ist die VBW Weigt GmbH mit Sitz in Ziesendorf. Gemeinsam mit ihrem Hauptgesellschafter, der Geos Ingenieurgesellschaft aus der Nähe Freiberg in Sachsen, arb...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.