Tieren in Schlage helfen : Samtpfoten, Fellnasen und Co. eine Überraschung bereiten

Am Sonntag veranstaltet der Tierschutzverein in Schlage die Lütt Wiehnacht.

von NNN

11. Dezember 2019, 10:01 Uhr

Schlage | Um den zahlreichen Vierbeinern und anderen Bewohnern des Tierheims in Schlage eine Überraschung unter den Tannenbaum legen zu können, veranstaltet der Rostocker Tierschutzverein am Sonntag die Lütt Wiehnacht auf dem Gelände in der Birkenstraße 14. "Dies soll in erster Linie ein gemütliches Beisammensein vieler Tierfreunde sein, die den Tieren etwas Gutes tun möchten", teilt Sebastian Thamm vom Tierschutzverein mit.

Zwischen 10 und 13 Uhr können die Besucher sich über die Arbeit der Helfer vor Ort informieren und auf diesem Weg vielleicht sogar einen neuen Freund fürs Leben finden und die freien Tage zwischen den Festen nutzen, um sich besser kennenzulernen. "Denn wenn das Tierheim eines nicht möchte, ist es, dass Tiere unter dem Weihnachtsbaum landen. Dadurch leitet die Lütt Wiehnacht auch langsam den Vermittlungsstopp über die Weihnachtsfeiertage ein", so die Mitglieder des Vereins.

Anlass für die Lütt Wiehnacht-Feier ist, dass die Advents- und Weihnachtszeit für viele die schönste im Jahr ist. Viele Menschen denken an ihre Liebsten und machen ihnen mit Geschenken eine kleine Freude. Oftmals werden sogar die Haustiere bedacht. Das ist etwas, was den Tieren im Tierheim Schlage nicht passiert. Mit der Hilfe von den Besuchern soll diese bäuerliche Tradition jedoch weitergeführt werden.