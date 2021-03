Landkreis Rostock : Satow bekommt 240.000 Euro für Schulneubau

Mithilfe der Fördermittel vom Land kann die Gemeinde das Vorhaben finanzieren.

Satow | Seit gut einem Jahr laufen die Bauarbeiten für das neue Gebäude der Schule am See in Satow bereits. Nun hat die Gemeinde Fördermittel vom Land Mecklenburg-Vorpommern bekommen, um den Neubau zu finanzieren. Weiterlesen: Rohbau der integrativen Grundschule steht „Ich freue mich, dass wir die Gemeinde Satow bei ihrer Investition in die Bildung unte...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.