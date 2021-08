Einsatz in Graal-Müritz : Retter holen hilflose Frau aus Ostsee

Die Touristin aus Niedersachsen hatte die Bade-Warnungen ignoriert. Bereits zuvor mussten die DLRG-Helfer entkräftete Kinder aus dem Wasser bergen.

Graal-Müritz | Eine Übung von Wasserrettern hat einer Urlauberin aus Niedersachsen in der Ostsee in Mecklenburg-Vorpommern vermutlich das Leben gerettet. Die 54-Jährige wurde bei Graal-Müritz von Rettern am Sonnabendabend bei stürmischem Wetter aus dem Wasser geholt, wie Andre Rieckhoff als Leiter der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) am Sonntag sagte. ...

