Rövershagen : Karls Erdbeer-Dorf veranstaltet Impfaktion

An jedem Tag stehen 250 Dosen bereit, die nach dem Prinzip „first come – first served“ verteilt werden.

Rövershagen | Gemeinsam mit dem Landkreis Rostock und der Bundeswehr veranstaltet Karls Erdbeer-Dorf am Dienstag, 20. Juli, und Mittwoch, 21. Juli, erneut offene Impftage in Rövershagen, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Weiterlesen: Impfaktion bei Karls in Rövershagen verlief reibungslos Jeweils zwischen 10 und 16 Uhr können alle Interessierten ab 16 Ja...

