Corona-Tests negativ : Montag wieder Unterricht an Schule in Rethwisch bei Rostock

Landkreis Rostock | Die Klassen 1 bis 4 des Grundschulteils der Conventer Schule Rethwisch im Landkreis Rostock können ab Montag wieder vor Ort unterrichtet werden. Das teilte der Landkreis am Sonntagnachmittag mit. So sei das Ergebnis eines ausstehenden PCR-Tests bei einer an der Schule beschäftigten Person negativ. Ein zuvor vorliegendes Schnelltestergebnis wurde damit...

