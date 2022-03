Übernahme durch Globus : Real-Markt im Ostsee Park Sievershagen schließt für immer

Die Vorbereitungen für die Eröffnung des Globus laufen jedoch bereits auf Hochtouren. Der Geschäftsleiter verrät, was Kunden ab April erwartet.

Sievershagen | Ein paar Kisten mit wenigen Gläsern Mayonnaise, Essig und anderen Konserven sowie Elektro-Zubehör stehen noch im Eingangsbereich, ansonsten sind alle Kühltruhen und Regale leer, die sich noch in dem Markt befinden und nicht bereits weggeräumt wurden. Am Mittwoch öffnete der Real-Markt in Sievershagen ein letztes Mal für Kunden, bevor dieser für immer ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.