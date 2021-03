Unfall bei Schwaan : Motorradfahrer kracht in Traktorpflug

34-Jähriger wird schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.

Kambs | Auf der Landstraße 133 bei Schwaan ist am Freitagnachmittag ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall schwer verunglückt, als er in einen Traktor mit Pflug krachte. Wie die Polizei berichtete, hatte sich das Unglück am Nachmittag kurz hinter dem Ortsausgang Kambs in Richtung Selow ereignet. Nach bisherigem Kenntnisstand bog der Fahrer des landwir...

