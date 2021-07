Corona-Immunisierungsaktion : Mobiles Impfzentrum rund um Rostock unterwegs

In der kommenden Woche macht es unter anderem in Dummerstorf, Rövershagen, Sievershagen und Bad Doberan halt.

Rövershagen | Das mobile Impfen im Landkreis Rostock wird nach dem Start des Pilotprojekts Mitte Juni weitergeführt. In dieser Woche wurden zusätzliche Termine und Orte bekanntgegeben, in die die sogenannten hybriden Impfteams kommen. Dazu zählen unter anderem Rövershagen, Sievershagen und Bad Doberan. Den Anfang macht am Dienstag Dummerstorf. Über die Homepage ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.