Schutz gegen Corona : Mobiles Impfteam kommt nach Dummerstorf

Am 18. Januar werden Corona-Schutzimpfungen im Mehrgenerationenhaus angeboten. Termine dafür können gebucht werden.

Dummerstorf | Am Dienstag macht das mobile Impfteam des Landkreises Rostock halt in Dummerstorf. Zwischen 9 und 17 Uhr können sich alle, die wollen, ihre Corona-Schutzimpfung verabreichen lassen. Die Aktion findet nach vorheriger Terminvereinbarung im Mehrgenerationenhaus in der Gustav-Frölich-Allee 20 statt. Dieser kann online über die Homepage der Gemeinde gebuch...

