Bargeshagen : Lkw-Auflieger geht in Flammen auf

Zu dem Brand kam es in der Nacht auf Sonnabend auf dem Gelände eines Entsorgungsbetriebes in Bargeshagen.

Bargeshagen | Ein Lkw-Auflieger auf dem Gelände eines Entsorgungsbetriebes in Bargeshagen (Kreis Rostock) ist in der Nacht zum Samstag in Brand geraten. Die Freiwillige Feuerwehr musste mit rund 30 Kameraden ausrücken. Wie der Einsatzleiter der Feuerwehr mitteilte, ging der Notruf in der Leitstelle kurz nach Mitternacht ein. Neben der Wehr aus Admannshagen-Barge...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.