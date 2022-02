Landkreis Rostock : Unangemeldete Corona-Demo in Neubukow

Der Protestzug dauert etwa eineinhalb Stunden an. Es wurde Strafanzeige wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz aufgenommen.

Neubukow | Am Donnerstagabend versammelten sich bis zu 130 Personen in Neubukow. Mit Begleitung von Einsatzkräften der Polizei protestierten die Teilnehmer gegen die derzeit geltenden Corona-Beschränkungen und eine mögliche Impfpflicht. Darüber informierte die Polizei in einer Pressemitteilung Protest war nicht angemeldet Nach dem Startzeitpunkt um etwa 18...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.