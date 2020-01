Engagement aus Kühlungsborn : Spendenaktion für verwitwete Menschen: "Ich musste erst abtauchen, um wieder aufzutauchen"

View this post on Instagram

Alles verschwimmt ineinander, wo hört das Wasser auf, wo fängt die Luft an?! Einfach Eintauchen - fühlen und spüren. #verwitwet - nichts ist wie es war, nichts ist klar. Was ist, was wird? Wie wird es weitergehen? Geht es überhaupt weiter?! Wenn einen das Schicksal kalt erwischt, verschwimmen die Grenzen, die vorher so klar waren. Man muss erst einmal wieder zu sich selbst finden: Fühlen, wie es mir geht, spüren, was tut mir gut und was nicht. Dann eintauchen in das neue Sein, neu orientieren, neue Grenzen finden. Irgendwann geht es wieder aufwärts, die Welt wird klarer, ein neuer Weg zeigt sich. Lächeln wird auch wieder möglich.