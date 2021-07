Zu wenig Platz für Schüler : Kreiselternrat kritisiert Schulsituation in Sanitz

Die Eltern wollen endlich Taten von der Gemeinde sehen, um das Platzproblem und Notlösungen abzustellen.

Sanitz | Kinder, die in den Räumen des Gymnasiums unterrichtet werden müssen, weil in der Grundschule nicht genug Platz für sie ist oder Jugendliche, die auf die benachbarte Jagdschule oder das Dorfgemeinschaftshaus ausweichen müssen, weil kein Klassenraum mehr frei ist – in Sanitz sei das gelebte Realität, kritisiert der Kreiselternrat des Landkreises Rostock....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.