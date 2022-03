Veranstaltungen in Bad Doberan : Konzerte und Theaterstücke stehen im Kornhaus auf dem Programm

Noch in diesem Monat können Besucher in Bad Doberan Kindertheater und ein Konzert erleben. Eine Übersicht.

Bad Doberan | Früher Kornspeicher, heute Kulturstätte. Das Kornhaus in Bad Doberan, Klosterhof 1, ist mittlerweile Veranstaltungsort so mancher kultureller Events. So auch in den kommenden Tagen, denn bis Ende März kündigte Ronald Richardt, Sprecher des Kornhaus-Vereins, gleich drei Veranstaltungen an. Auch interessant: Kornhaus für die Öffentlichkeit geschloss...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.