479 Termine am Wochenende abgesagt : Keine Astrazeneca-Impfungen in Rostock-Laage

Die für Freitag und Sonnabend geplanten Impftermine können nicht realisiert werden.

Rostock-Laage | Im Impfzentrum des Landkreises Rostock am Flughafen Rostock-Laage werden am Freitag und Sonnabend keine AstraZeneca-Impfungen verabreicht. Da teilte der Landkreis noch am Freitag mit. Das Land hatte am Dienstag mitgeteilt, dass sämtliche Impftermine mit AstraZeneca in der Prioritätengruppe 2 für die laufende Woche abgesagt werden. Die Logistik des ...

