DSDS 2022 : Junge Sängerin aus dem Landkreis Rostock nimmt bei DSDS teil

Die 28-jährige Anne-Sophie Kieseler will beim Casting die Jury überzeugen. Am Wochenende wird die Folge auf RTL gezeigt.

Lichtenhagen-Dorf | Hat Anne-Sophie Kieseler aus Lichtenhagen-Dorf das Zeug zu Deutschlands nächstem Superstar? Am Wochenende können Zuschauer erfahren, ob die 28-Jährige aus dem Landkreis Rostock es in die nächste Runde geschafft hat. Denn dann nimmt Anne-Sophie an der RTL-Casting-Show „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) teil und wird in der dritten Folge zu sehen ...

