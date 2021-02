Vandalismus in Graal-Müritz : Jugendliche demolieren Bahn-Haltepunkt

Fahrkartenautomat und Wartehäuschen werden beschädigt. Polizei sucht nach Zeugen.

Graal-Müritz | Derzeit unbekannte Täter haben am späten Donnerstagabend den Fahrkartenautomaten sowie das Wartehäuschen am Bahn-Haltepunkt in Graal-Müritz beschädigt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, ereignete sich der Vorfall gegen 23.20 Uhr. Eine Zeugin beobach...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.