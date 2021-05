Einsatz in 70 Metern Höhe : Industriekletterer sichern Wetterhahn des Münster Bad Doberans

Die Turmbekrönung wurde offenbar bei einem Sturm im März beschädigt. Nun wurde das Ausmaß des Schadens dokumentiert, um die Reparatur zu planen.

Bad Doberan | Ein Einsatz in luftigen Höhen stand diese Woche am Münster Bad Doberan an. Wie Kustos Martin Heider mitteilte, mussten Industriekletterer am Mittwoch den Wetterhahn auf dem Turm des gotischen Kirchgebäudes sichern. Vermutlich bei Sturmböen bereits Mitte März wurde dieser beschädigt, sodass sich der Wetterhahn auf der Turmbekrönung des Vierungsturmes n...

